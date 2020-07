El francés Kylian Mbappé está en la portada del FIFA 21

Anunciado como “el líder de la nueva generación”, Kylian Mbappé es la portada del FIFA 21. Lo reveló este miércoles EA Sports.

El astro del PSG, de 21 años, se estrena en estos menesteres. Es el sucesor del belga Eden Hazard en la popular portada.

“Es un sueño hecho realidad”, publicó Mbappé en sus redes sociales. “Estrella de la portada. ¡No puedo esperar a jugar esto!”.

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH

— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020