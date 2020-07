Konami ahora está haciendo PCs gamer y no sabemos cómo sentirnos al respecto

Konami ha dado de qué hablar desde hace tiempo, pero cada notica parece confirmar que realmente ya no quiere desarrollar juegos.

Konami se ha vuelto un empresa muy extraña en los últimos años, empezando primero al cancelar uno de los juegos más prometedores de todos los tiempos y después despidiendo a Hideo Kojima.

Las cosas no parecían mejorar cuando lanzaron el nada bien aceptado Metal Gear Survive y, para empeorar las cosas, decidieron dedicar todo su tiempo y esfuerzo en la creación y fabricación de maquinas Pachinko. Y como seguramente ya leíste en el título, esta racha de no hacer juegos continúa.

Ahora es turno de un nuevo capítulo

Sin que nadie lo esperara o siquiera se lo imaginara, lo que ahora se encuentra haciendo esta empresa de videojuegos son PCs especiales para gaming y hardware dedica a gaming también.

Es de esta manera que, bajo el sello de “Arespear” ya anunciaron tres PC de rango bajo/medio que podrían ayudar a varias personas a entrar a este mundo de los esports. Los precios de estas podrían resultar atractivos para algunos, pues la más barata de las tres (Arespear C300) costará alrededor de $1,750 dólares y la más cara (Arespear C700) rondará los $3,200 dólares.

Sumado a eso, tenemos también teclados con teclas ajustables y audífonos que al parecer son bastante poderosos.

Realmente no sabemos cómo sentirnos al respecto, pues no tenemos ninguna referencia previa de hardware desarrollado por Konami, a menos que tomemos a las maquinas de Pachinko como hardware, pero al ser estar exclusivas de Japón, lamentablemente no hemos tenido la fortuna de probarlas.

Sin embargo creo que esto puede ayudar a Konami a integrarse de nuevo en el mercado de los videojuegos, pues aunque no se ha alejado por completo de estos, si se han reducido significativamente la cantidad de títulos que ha lanzado en sus franquicias estrella, siendo en su mayoría recopilaciones de juegos viejos o el ya clásico PES.