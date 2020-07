Kanye West dice que se lanza para Presidente de EE.UU. e internet revienta

Elon Musk lo aprueba, literalmente.

En muchos sentidos Estados Unidos vivió las celebraciones de un 4 de julio fuera de lo habitual. Como consecuencia colateral de la pandemia ya que las medidas de prevención y aislamiento hicieron que cambiara la dinámica usual. Pero aún así, algo que nadie esperaba es que Kanye West se robara todo.

El día transcurría con relativa normalidad, ningún sobresalto, pero por la noche el famoso rapero utilizó su cuenta oficial de Twitter para lanzar un mensaje con motivo del festejo y anunciar de paso que se lanzará para Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica:

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Tal como sería de esperarse fue cuestión de pocos minutos para que internet reventara en reacciones sobre la publicación.

Las reacciones y los memes

Uno de los primeros en hablar del asunto fue el ejecutivo detrás de SpaceX y Tesla Motors, Elon Musk, quien respondió directo al tuit manifestando su apoyo total a la candidatura de West.

Pero no fue la única persona, obviamente. Al momento de publicar la actual nota el anuncio de Kanye West lleva más 871 mil reacciones, 76 mil comentarios y 431 mil retuits.

Aquí recopilamos algunas de las reacciones más entretenidas de celebridades y usuarios:

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Everyone: please let July be a good month Kanye:#kanye2020 pic.twitter.com/3svGbjGuzE — jel (@angelica_fio) July 5, 2020

deleted my Kanye tweet because he has a new album coming out that I’m guessing will be called 2020 Vision and I’m not going to help him sell it — shauna (@goldengateblond) July 5, 2020

So Kanye west was always serious about being a president pic.twitter.com/g4RbdybKfb — JUAN (@jjkatyperry) July 5, 2020

In 2020, we’ve had: – WW3 scares

– Kobe & Gigi’s death

– Australia burning

– A global pandemic

– All sports cancelled

– UFO sightings

– Murder Hornets

– Parallel Universe

-George Floyd’s Death

– Riots

– Anonymous returned

– Now Kanye’s running for president? It’s only July. pic.twitter.com/rBGyEsEcml — 𝕁𝕠𝕤𝕙 👑 (@JordanPooleWrld) July 5, 2020

YES SHE WILL BE THE FIRST LADY! WHAT A JOKE LMAO pic.twitter.com/UYqwUiO6B7 — Ryan (@ryan_sethi) July 5, 2020

GO KANYE GO KANYE — day (@twomad) July 5, 2020

After Kanye West announced that he is running for president 😵😵

White House scenes⤵️⬇️#KanyeWest #Kanye2020 pic.twitter.com/Tk5bRfKrbQ — Harshit Katiyar (@Harshit8004) July 5, 2020

Kanye is running for potus, which means Kim Kardashian could be the first lady and he's a trump supporter #Kanye2020 pic.twitter.com/uAOf8SYTrK — Zeezee (@Zeezee4me) July 5, 2020

Taylor Swift if Kanye West wins the election for President. #Kanye2020 pic.twitter.com/OUpCt5QQAt — K (@iamnowayfunny_) July 5, 2020

Como podemos observar la publicación de Kanye West ha detonado una gran avalancha de memes, a la par que nadie sabe si esto va en serio o es sólo alguna clase elaborada de stunt publicitario.

Los medios nacionales de Estados Unidos plantean la duda incluso sobre si se postularía para el actual periodo de elecciones en el país.

De ser así estaría compitiendo en algún punto contra Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos en plena campaña de reelección.