Jurassic Park: fósiles revelan que el Dilophosaurus "era más grande y mucho más poderoso" que en la película

Parece que la ciencia detrás del Dilophosaurus en Jurassic Park era solamente un poco acertada, pues el dinosaurio original era más aterrador.

No cabe duda que Jurassic Park es una de las películas más memorables de todos los tiempos y no es para menos, pues el mundo que crearon no tiene igual, incluso hoy en día.

Dentro de todo lo necesario para poder crear una película sobre dinosaurios fue importante estudiar fósiles y la manera en que los dinosaurios se hubieran visto de seguir vivos al día ed hoy. Es por eso que pudimos ver a una aterradora criatura llamada Dilophosaurus, pero estudios recientes demuestran que era mucho más aterrador de lo que pensábamos.

Siempre puede ser peor

Cuando todos los dinosaurios dejaron su cautiverio y comenzaron a atacar a la gente en el parque, uno de estos no parecía ser muy aterrador, pero al momento de ponerse violento es cuando pudimos ver su verdadera naturaleza.

Este es el Dilophosaurus y de acuerdo a la Universidad de Texas, no era tan pequeño como se ve en la película, sino que era un imponente animal de más de 6 metros de altura que, en su tiempo, fue el animal terrestre más grande de todos.

Esto se logró descubrir gracias al estudio de 5 especímenes de este dinosaurio, los cuales son catalogados como los más completos que hay sobre este dinosaurio.

Eso quiere decir que la versión que vimos en la película de Steven Spielberg no se parece en nada al original, y aunque el verdadero no puede escupir veneno ni tiene esa piel en el cuello que puede abrir para intimidar, parece que este no lo necesitaba, pues contar con un largo de 6 metros ya intimida bastante por si solo.

Curiosamente, según confirma el paleontólogo Peter Makovicky de la Universidad de Minnesota, la película misma de Jurassic Park se influenció en la manera en que describieron al Dilophosaurus inicialmente, pues se le describía teniendo mandíbulas debiles y un tamaño pequeño.

Fuente: Paleontological Society.