Empieza bien el fin de semana con estos juegos gratis para PS4, Xbox One y PC

Llega un nuevo fin de semana y hay novedades en dos de las consolas más populares y una extensa lista de juegos para disfrutar desde tu PC.

Como cada fin de semana las diferentes consolas de videojuegos liberan una cantidad de títulos para sus usuarios. En su mayoría deben ser suscriptores de las diferentes plataformas para poder tener acceso a los regalos. Para este final de la segunda semana de julio hay novedades en PlayStation 4 y muchos títulos disponibles para PC. Mientras que para Xbox One la lista es muy similar a la de los dos primeros fines de semana del séptimo mes de año.

Como siempre te recomendamos que, enseguida termines de chequear esta reseña revises tu suscripción para confirmar. Gran parte del planeta se mantiene en un confinamiento y con todos los días, con aspecto de domingo, tienes la oportunidad de quemar algo de tiempo. Entonces revisemos las recomendaciones del portal Area Jugones. Vamos a comenzar con PlayStation 4, que añade uno de sus juegos deportivos favoritos para los usuarios.

PlayStation 4

NBA 2K20 (PlayStation Plus)

(PlayStation Plus) Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (PlayStation Plus)

Erica (PlayStation Plus)

Nubla 2 (PlayStation Plus)

Xbox One

En el caso de Xbox los juegos son gratis son los mismos que la semana pasada. De igual forma no te preocupes, te los vamos a repetir. Además dejaremos el enlace de la reseña de la semana para que la revises . Quizás te encuentres con que hay todavía algunos juegos disponibles. Crackdown (1 y 2). También está Too Human, Coffe Talk, Saints Row 2 y WRC 8 FIA. Estos últimos tres solo están disponibles con Games With Gold.

Juegos para PC

Killing Floor 2, Lifeless Planet, The Escapists 2, Akalabeth: World of Doom, Alder's Blood Prologue, Ascendant, Beneath a Steel Sky, Bio Menace, Builders of Egypt: Prologue, Cayne, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Doomdark's Revenge, Eschalon: Book I, Flight of the Amazon Queen, Hello Neighbor Alpha Version, Jill of the Jungle: The Complete Trilogy, Legend of Keepers: Prologue, The Lords of Midnight, Lure of the Temptress, Postal: Classic and Uncut, Sang-Froid: Tales of Werewolves, Shadow Warrior Classic Complete, Stargunner, Sunrider: Mask of Arcadius, Teenagent, Treasure Adventure Game, Tyrian 2000, Ultima 4: Quest of the Avatar, Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams, War Wind, Worlds of Ultima: The Savage Empire, Might & Magic Chess Royale, Rabbids Coding, Becalm, Death Ray Manta SE, Fjords, From Orbit, The Restless, The Things We Lost In The Flood.

Juegos para PC (Twitch Prime)

Te contamos que esta primera lista está disponible de manera gratuita. Es decir que no necesitas suscripción especial de Twitch Prime. Sin embargo hay otros 17 títulos para los que necesitas este tipo de usuario. A continuación te presentamos el listado de juegos. Art of Fighting 2, Blazing Star, Dark Devotion, Dear Esther, Dream Daddy, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Mad Tracks, Melbits World, Kunai, PictoQuest, Pulstar, Reus, Samurai Shodown II, Steel Rats, Turok 2: Seeds of Evil