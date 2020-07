iOS 14 exhibe a Reddit y LinkedIn como apps que espían tu portapapeles

Hace unos días reventó la cloaca, cuando la última actualización de iOS 14, actualmente en fase beta, integró una nueva función. Dicha función te notifica cuando alguna app está revisando lo que copiaste en tu portapapeles. TikTok fue la primera en ser exhibida pero la lista crece y ahora suma a Reddit.

Pero no es la única, a través de redes sociales también descubrimos que la popular red social de búsqueda de empleo, LinkedIn también estaría metido en las mismas prácticas que bien podrían ser consideradas espionaje:

LinkedIn is copying the contents of my clipboard every keystroke. IOS 14 allows users to see each paste notification.

I’m on an IPad Pro and it’s copying from the clipboard of my MacBook Pro.

Tik tok just got called out for this exact reason. pic.twitter.com/l6NIT8ixEF

— Don 𝘧𝘳𝘰𝘮 urspace.io (@DonCubed) July 2, 2020