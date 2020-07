iOS 14: beta muestra un nuevo modelo de iPhone 12 muy diferente

Un nuevo iPhone 12 parece haberse filtrado con la beta de iOS 14, y sinceramente no podemos creer lo bien que se ve. Aquí te contamos todo.

Muchas veces las actualizaciones del sistema operativo iOS de los teléfonos iPhone nos dejan echar un vistazo a lo que se podría venir en un futuro para la marca, pues dentro del mismo código o funciones de este, se pueden ver cosas que aún no se han anunciado de manera oficial.

Eso es exactamente lo que pasó con la beta de iOS 14, la cual nos dejó ver un iPhone 12 que no conocíamos y que no ha sido anunciado aún de manera oficial.

Parece que confirma los rumores

Hace no mucho tiempo comenzaron a surgir en Internet distintos rumores que aseguraban que Apple estaría lista para lanzar 4 modelos distintos de iPhone, desde uno Pro con una pantalla grande hasta uno muy pequeño.

Y aunque no se ha confirmado nada por ninguno de los canales oficiales de la compañía, la beta de iOS 14 nos presentó al iPhone 12 pequeño del que tanto se estaba hablando, lo cuál ha llamado la atención de muchas personas en la industria y en especial de los consumidores.

Este equipo podría tener una pantalla de 5.4 pulgadas, lo que lo haría no solamente uno de los equipos más pequeños en el mercado, sino que sería el iPhone más pequeño que hemos visto en años.

De acuerdo a los rumores que hablaban de este equipo, podríamos verlo en un precio de alrededor de $699 dólares y llegando al mercado al mismo tiempo que todos los demás iPhone 12 que se tienen planeados.

Sin duda este equipo es bastante interesante, pues es muy común ver que los iPhone nuevos, o incluso teléfonos de cualquier otra marca, lleguen al mercado con pantallas cada vez más grandes y con muchas más resolución. Pero no nos quejamos, ni los juzgamos, al contrario, pues esta es una apuesta muy distinta que podría atraer a nuevos clientes.

