¿La mitad de internet se cayó? CloudFlare sufre problemas y todos se dan cuenta

Todos confiaban en ti.

¿No te funciona Discord? ¿Hay sitios que no cargan? ¿Quieres romper tu celular y computador, y de paso alegar contra tu ISP? Tranquilo, el problema no eres tú, es CloudFlare.

Esto porque hace unos minutos se confirmó que el servicio, con el que trabaja virtualmente la mitad del mundo, sufrió un "problema".

¿Pero qué demonios hace CloudFlare? Siendo extremadamente simplista, es un servicio de protección que usan los sitios webs y otras aplicaciones para alejar el tráfico malicioso, ataques y más.

Se habla de un ataque DDOS, pero no lo han confirmado desde su lado, así que por ahora es especulación.

We are aware that some regions may be experiencing issues with some Cloudflare services. We are currently investigating. — Cloudflare Help (@CloudflareHelp) July 17, 2020

Chistosamente, de tratarse de un ataque quedarían muy mal, porque ellos ofrecen protección contra eso.

It's down because of the outage which seems to be on Cloudflare's end! Sorry for the hassle, more info on the status page once we're back to normal! — Discord (@discord) July 17, 2020

Eso por ahora, y paciencia, que de a poco las cosas van volviendo a su normalidad, dependiendo del lugar en el mundo en donde estés, eso sí.

Por ahora, a esperar y ver qué pasó realmente.