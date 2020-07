Impacto viral por murciélago que supuestamente es del tamaño de una persona

La foto de un murciélago diadema ha dado la vuelta al mundo, causando impacto por su supuesto tremendo tamaño.

El “diadema”- que se encuentra en Filipinas- puede llegar a medir hasta 1,5 metros y pesar un kilo 200. Su gran tamaño ha provocado que se le adjudiquen nombres como “zorros voladores”, ya que la cara y el hocico se asemejan mucho a la de ese mamífero cazador.

La imagen, que inicialmente fue publicada en Reddit hace un año, inmediatamente se ha viralizado y ya cuenta con más de 263.000 'me gusta', más de 105.000 retuits y miles de comentarios.

Esta especie de murciélago es bastante antigua y, de hecho, se encuentra en peligro de extinción, debido a su caza intensiva para obtener su carne.

