Hackers: miles de cuentas de Roblox son hackeadas para apoyar a Donald Trump

Roblox y los hackers no son cosas ajenas una de la otra, pues con una simple búsqueda en Google puedes encontrar grupos de hackers especializados en Roblox. No es anda del otro mundo.

Es por eso que cuando hablamos de un grupo de hackers que se han hecho de un gran número de cuentas de este juego no es noticia nueva, pero lo que si es nuevo aquí, es que los hackers han comenzado a promocionar la campaña de reelección de Donald Trump.

La curioso de este caso también, es que no fueron pocas cuentas de Roblox las que fueron robadas, sino que se cuentan en miles. Lo peor de que se hayan robado las cuentas es que las llenaron de propaganda de Donald Trump en todos lados.

Unas de esas cosas es, como debes imaginar, es la típica gorra roja de “MAGA”

There is a terrible event of hacking in the Roblox community in which Roblox accounts are being turned into Trump Advocate Bot Accounts. You can look it up on Twitter. This is true. I have no clue why they would hack accounts to advocate Trump. It's quite hysterical. pic.twitter.com/IdlhZmBeJG

— Anthony Eats Restaurant (@PirateVikingAnt) June 27, 2020