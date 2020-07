Grant Imahara, presentador de MythBusters y creativo de Star Wars, ha muerto

Nuestra comunidad de lectores, igual que el equipo de redacción de FayerWayer, se encuentra impactado por una inesperada noticia: Grant Imahara ha fallecido súbitamente.

El caballero, querido entre nuestros lectores y popular entre muchos, gracias a su participación como uno de los presentadores en el programa MythBusters de Discovery Channel, habría muerto a los 49 años de edad.

Según narra el Hollywood Reporter Grant Imahara habría perecido luego de sufrir un aneurisma cerebral repentino que resultó fulminante.

La noticia pronto fue confirmada por el propio canal de TV por cable; y las reacciones de quienes fueron sus compañeros no se hicieron esperar.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020