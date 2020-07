Google: prometen que Fitbit no usará nuestros datos para publicidad

Google promete muchas cosas y dice muchas otras, pero el tiempo nos ha enseñado a no creerle nada ¿Será que esta vez hablan en serio?

Google es bien conocido por escuchar y leer todo lo que hacemos a todas oras, en todo momento. Y es que ni siquiera intenta ocultar que reúnen información de todo lo que ocurre a tu alrededor para usarla con el fin de poder venderte cosas de las que hablaste con un amigo hace 15 minutos. En serio es aterrador el asunto.

Es por eso que cuando nos enteramos que tendríamos un dispositivo que podría leer nuestros datos biométricos saldría a la venta de parte de Google, lo primero que vino a nuestra mente fue “¿cómo es que van a usar nuestros datos biométricos para ganar dinero?” y aunque nadie lo crea, parece que este no será el caso.

Promesa de explorador

Recientemente y porque no podía ser de otro modo, Google salió a hablar sobre su nuevo producto: el Fitbit. Este pequeño aparato nos ayudará a mantener nuestra salud bajo vigilancia, pues este podrá hacernos saber el estado en que se encuentra nuestro cuerpo al recolectar datos biométricos propios de nosotros solamente.

Nunca se había tenido problema con eso, pero desde que Fitbit anunció que se fusionaría con Google, fue cuando todos se preocuparon de manera justificada.

Pero Google, previendo la reacción de las personas, se adelantó a decir por medio de Reuters que no usarán tu información con propósitos de publicidad. Y eso suena bien, hasta cierto punto, pues parece que solo mencionan que no será usada para publicidad, pero no dicen que no será usada en absoluto para sacarle provecho de otra manera.

Recordemos que Google juraba que no nos escuchaba sin nuestra autorización pero muchos usuarios de Internet se dieron a la tarea de desmentir esto haciendo pruebas con resultados inmediatos.

Así que realmente la palabra de Google no vale mucho en cuanto a uso de la información de terceros se refiere y hasta que no haya nada firmado ante la ley, es mejor no creerles nada en absoluto.