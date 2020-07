Google: Estados Unidos podría investigar la adquisición de Fitbit

Google compró Fitbit y muchas personas se han mostrado justificablemente preocupadas. Parece que el gobierno de los Estados Unidos también lo está.

Después de que Google decidiera comprar a la empresa Fitbit, todo mundo comenzó a sospechar de las intenciones que Google tenía para hacer esto, pues los aparatos de Fitbit logran registrar tus datos biométricos y ahora estarían en manos de aquellos que te escuchan a cada segundo para venderte cualquier cosa.

Y aunque Google mismo dijo que no mantendrían un registro de nuestros datos biométricos, sabemos que ha mentido en el pasado, por lo que su palabra no es precisamente confiable. Ante esta situación, parece que no somos los únicos que están preocupados sobre ese manejo de información.

Estados Unidos a la carga

Este problema sin duda afecta a todos quienes usan tecnología constantemente y nos interesa a todos. El asunto es que aunque Google ha dicho con anterioridad que los datos biométricos de las personas no se usarán para publicidad, también habían dicho que Google no te escucha hablar a todas horas y todos vimos que eso simplemente fue una mentira.

Es por eso que distintos grupos de usuarios de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá y más no se han creído lo que dice Google y se busca que se analice esta adquisición para saber si es que realmente están cumpliendo con lo que dicen o no.

Estados Unidos ha comenzado a pedir garantías reales que prueben que la información que se recolecte de parte de los dispositivos Fitbit no recopilarán datos con propósitos de publicidad.

Además de exigir evidencia, Estados Unidos también está ya investigando esta adquisición por miedo a que Google consiga un monopolio de información, lo cual podrían lograr al saber la información biométrica de todos sus usuarios.

La investigación de parte del gobierno de los Estados Unidos comenzó ya y podría alargarse unos cuantos meses, en donde podrán decidir si es que Google está haciendo o no lo que prometió. En cuanto tengamos más información sobre esto, se los haremos saber.