Glee: Naya Rivera, protagonista de la serie, está desaparecida y todos la buscan

Sin lugar a dudas Glee fue una de las series más queridas por muchos cuando tuvo su estreno allá por el año 2009. Su reparto era enorme, pero Naya Rivera, quien interpretaba a Santana López, era una de las actrices preferidas por los fans.

Desde el cierre de la producción tras su sexta temporada la realidad es que nada volvió a ser igual para la mayoría de sus protagonistas.

Pero prácticamente todos se convirtieron en celebridades virales dentro de diversas redes sociales. Así sus seguidores siguieron al tanto de sus vidas.

Ahora, con Naya Rivera sucedió algo inesperado que ha sacudido la red y la convirtió en un Trending Topic global por una causa preocupante: está desaparecida y las circunstancias en las que sucedió todo no son positivas.

Según reporta el diario de Los Angeles Times, la actriz de 33 años de edad, habría rentado un bote junto con su hijo de cuatro años, para pasear por el Lago Piru del condado de Ventura, este miércoles 8 de julio de 2020.

Pero los encargados del negocio tuvieron que salir a buscar la embarcación cuando no fue regresada a tiempo.

Dieron con el bote, donde se encontraba el hijo de Rivera, pero ella no se encontraba en el lugar. Esto activó los protocolos de búsqueda y rescate, que se mantuvieron hasta la madrugada de este jueves, sin encontrarla.

Esto detonó que sus antiguos compañeros de reparto activaran sus redes sociales para manifestarse sobre la situación:

Prayers up for the lovely Naya Rivera. 🙏🙏

We starred alongside one another in her first very television series, The Royal Family, and I’ve watched her career blossom ever since. Please God, don’t cut this life short. pic.twitter.com/8fRDuuh3oK

— Jackée Harry (@JackeeHarry) July 9, 2020