Garmin: ataque de ransomware WastedLocekr afecta su servicio

Garmin se une a la lista de empresas que han sido atacadas por ransomware o malware este mismo año (en este caso es ransomware) y parece que este ataque ha afectado su servicio de manera preocupante.

Por medio de una publicación en su página oficial de Twitter, Garmin dio a conocer que su servicio estaba presentando problemas, por lo que, tanto el sitio web de Garmin Connect y la app, dejaron de funcionar.

Es de esta manera que lo dicen en un par de tweets.

Y aunque los usuarios se han dado cuenta que esto es más que un simple corte planeado, la compañía parece no querer dar una declaración oficial sobre el ataque de ransomware que están sufriendo. Así queda claro con su tweet más reciente.

We want to extend our sincerest apology for the inconvenience the outage has caused for our customers. We hope this FAQ answers some of the questions you have: https://t.co/e3lgtpZ1Ci

— Garmin (@Garmin) July 25, 2020