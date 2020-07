Free Fire: con estos cuatro trucos podrás engañar a tus enemigos y ganar las partidas

Junto a la actualización de Garena para Free Fire, que se comienza a liberar este 29 de julio, aplica estos trucos para mejorar tu nivel de juego.

Este 29 de julio se comienza a liberar la actualización de Garena para Free Fire. Recuerda que si todavía no está disponible en tu tienda virtual, no intentes forzar la nueva versión. Siempre hay que ir por los canales oficiales que son la Play Store o la App Store de Apple. En todo caso tengas o no la versión actualizada estos cuatro trucos te servirán para engañar a tus enemigos. Y así mejorar tu nivel de juego ganando partidas, así que presta atención y aplicalos cuanto antes.

Free Fire: ¿cuando se actualiza el battle royale en julio de 2020? Garena ya puso fecha para la actualización del battle royale de Free Fire y además te informamos las novedades con las que llegará esta versión.

¿Cómo exterminar a los que acampan en lo más alto de las casas?

Antes de comenzar les contamos que acudimos a los consejos del Youtuber Zen Diego, para aplicar estos cinco trucos en Free Fire. Al final de la reseña estará el video, para que ustedes mismos vean los ejemplos de como se aplican. Entonces vamos con aquellos "astutos" que acampan en el tercer piso de las casas. Si utilizas los métodos convencionales, te van a estar esperando y no vas a poder eliminarlo. Lo mejor es ir por la parte lateral de la casa y suelta una pared de hielo en una de las ventanas del segundo piso. Entras a la casa, subes hasta ese piso y sales por la ventana hacia los techos de las casas de al lado. Subes a la pared que pusiste y desde allí ingresas a la habitación en la que se guarda tu enemigo. De esta manera no podrá evitar su derrota.

Escondite del camión verde en Free Fire

En uno de los mapas de Free Fire hay un camión verde en una zona de guerra. Este puede ser utilizado como escudo en una situación crítica. Allí te puedes montar en la parte de atrás y acostarte para evitar las balas. Entonces desde esta ubicación puedes disparar y terminar con la amenaza.

Mina escondida

En la casa L, cerca de las escaleras (ver la imagen) puedes poner una pared de hielo. Luego saltas sobre ella y la destruyes con una mina. Entonces quedará en ese lugar la trampa para quienes pasen por esa zona y serán eliminados.

Mina en casa Peak

Lo mismo que en la casa L, pero en Peak. En el pasillo hay unas camas y debajo de ellas puedes colocar unas minas que estarán fuera de la vista de quien te persigue, úsalas como escondite.