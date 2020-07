Free Fire: ¿cómo jugar el battle royale en PC? Te decimos el truco

En caso de que cuentes con un smartphone con medidas reducidas, puedes llevar la batalla real de Free Fire a la comodidad de tu PC.

Free Fire es un videojuego que fue diseñado y desarrollado para jugar en dispositivos celulares o tablets. Es decir que ejecuta sus funciones al máximo en estos equipos. Funcionará mucho mejor si cuentas con un teléfono de alta gama o si cuentas con espacio en tu memoria. Sin embargo, hay quienes tienen una pantalla pequeña y quieren vivir la aventura del juego en dimensiones más grandes. Es entonces cuando ingresa la PC. Varias empresas emuladoras llevaron el juego a las computadoras, pero debes tener en cuenta que se ejecuta con ciertas fallas.

Vamos entonces a señalar las tres mejores opciones de emuladores de Free Fire, para que lo juegues, con la menor cantidad de problemas posibles. Para llegar a estas opciones acudimos a la cortesía de Wanderluxt. El youtuber se tomó la molestia de reflejarlo en su canal y desde esta ventana, hoy, le hacemos eco.

Pero antes de iniciar con las opciones, te contamos que es necesario que descargues un emulador. Y sea cual sea el que elijas, te explicamos los tres pasos esenciales que debes seguir.

Descarga es instala el emulador de tu preferencia (más abajo te daremos tres opciones). Inicia tu sesión de Google, conel propósito de tener acceso a la Play Store. Busca Garena Free Fire, instala y comienza a disfrutar.

Free Fire en BlueStacks

Para muchos la mejor opción a la hora de descargar un emulador. Según lo explica el youtuber antes mencionado, te aparecen todos los nombres de los personajes tal cual te aparecen en tu smartphone, sin modificaciones. Una de las grandes ventajas que tiene BlueStacks es que puedes controlar, desde las configuraciones, la velocidad del cursor. Sin embargo debes estar pendiente de esta última función, pues puede subir de inmediato, sin explicación alguna.

Smart Gaga

Los expertos en el tema aseguran que esta opción es la mejor para quienes cuentan con una PC obsoleta. Las razones son al mismo tiempo las fallas que tiene este emulador. Con la intención de bajar el espacio que ocupa y para que la interfaz se desarrolle mejor, le quitaron opciones. No aparecen los nombres de los personajes y los signos que utilizas. Mientras que, al igual que la opción anterior, puedes configurar el mouse.

Memu Play

Memu Play entrega una gran opción para jugar Free Fire en PC. Su sensibilidad es adecuada para el juego y debes acostumbrarte a la que viene predeterminada. Pues no te permite subir o bajar la velocidad en la configuración. No obstante tiene muchos aspectos positivos. El joystick no se traba (como ocurre normalmente en otros emuladores). Y debido a lo que ya dijimos de la sensibilidad, no te va a aumentar de golpe y sin aviso.

Entonces desde este portal reiteramos que la mejor opción siempre será tener el juego en dispositivos como teléfonos o tablets. Sin embargo les dejamos estas opciones para estas personas que tienen una computadora con todos los componentes de gamers y los quieren aprovechar. Esperamos que les haya sido de gran utilidad.