Free Fire: con estos cinco trucos podrás llegar fácilmente a heroico

Disfruta de estos nuevos cinco tips para que llegues al nivel más alto de Free Fire. Recuerda que los puntos por rango deben superar los 3.200.

Si eres de los en Free Fire estás más cerca de ser un bot que de avanzar de nivel, estate atento a esta reseña. Pues a continuación te vamos a sorprender con cinco fáciles, pero útiles trucos. Estos te van a ayudar a avanzar poco a poco a subir de nivel. La intención principal es que superes los 3.200 puntos por rango y te conviertas en un jugador heroico.

En la siguiente reseña citamos al famoso YouTuber IsAac 19, quien cuenta con 408 mil suscriptores en su canal. Sus consejos, trucos y escondites por lo general son bastante acertados y hacemos eco, para que los apliques. Según el mismo afirma, si ejecutas al pie de la letra sus consejos, puedes llegar a heroico en dos días.

Free Fire: cinco trucos para convertirte en un jugador Pro A través de los consejos de un reconocido YouTuber, aumenta un aproximado de un 20% tus habilidades dentro de Free Fire. Solo son cinco trucos sencillos.

Colocar las paredes de hielo corriendo, en Free Fire

Este truco sirve de mucho en las clasificatorias. Te hará un jugador más rápido de lo común y se aplica de una forma muy sencilla. Simplemente seleccionas el botón de la pared de hielo y de inmediato comienzas a correr a toda velocidad. Es importante que aquí sepas como tirar una granada o dispares mientras corres que se aplica saltando. De esta manera evitarás que los contendientes te maten y serás un jugador peligroso para los contrarios.

Subir a los techos

No se trata de simplemente subir al techo, es hacerlo sin usar las escaleras para que no seas visto. Sirve para las casas de dos pisos que tienen sillas gigantes. Simplemente colocas una pared de hielo, subes a la silla, después a la pared y posteriormente al siguiente nivel. Desde arriba tendrás una óptica mejor y con un arma de largo alcance podrás ir eliminando enemigos. Es recomendable que tengas más de una pared, para que cuando te vean no seas blanco fácil.

Matar enemigos que disparan desde balcones

En ocasiones lo enemigos se esconden en las casas y desde las ventanas disparan sin salir nunca. Un buen truco para esos "tramposos" es subir a los techos de las casas de los alrededores. Debido a que muchas tienen techos triangulares eso te genera cierta protección. De igual forma trata de hacerlo cuando no haya nadie alrededor. Desde ahí apuntas con armas largas y disparas cuando asomen alguna parte de su cuerpo.

Jugadores de Free Fire con smartphones pequeños

El consejo para jugadores que utilicen teléfonos pequeños, de menos de seis pulgadas, es utilizar el defecto para el largo alcance. La mira funciona bien, pero es muy difícil ver al enemigo y se complican los headshots. Entonces esto te va a ayudar a mejorar tu puntería.

Llegar a la cima de Factory

Como todos deben conocer, el planeador de Factory fue retirado y llegar a la cima es sumamente complicado, pero no imposible. Aplicas el truco de las paredes de hielo para subir y así estarás en una cima casi idetectable para eliminar contrarios a diestra y siniestra.

De igual forma aquí te vamos a dejar el video para que lo disfrutes y veas en acción los trucos aplicados.