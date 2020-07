Free Fire: cinco escondites secretos para que nadie te encuentre

El conocimiento de más trucos elevan tu nivel dentro de Free Fire. Ahora imagina tener escondites desde donde puedes eliminar enemigos.

Sabemos lo complicado que es disputar una batalla dentro de Free Fire. Más aún si se trata de los comienzos del jugador. Es por ello que te vamos a mostrar cinco escondites a los que le sacarás todo el provecho posible. Serás prácticamente invisible cuando estés allí. Servirá para cuando estás sin armas, indefenso o cuando quieras eliminar a tus objetivos a larga distancia.

Un bug en el puente

Explica el portal IGN Latam que en el puente que une Riverside con la isla de Sentosa, hay un bug en donde te puedes esconder. Es una falla que puedes aprovechar mientras no esté corregida para utilizar como refugio. Caminas hacia la mitad del puente y sobre los laterales de la estructura te dejas caer. Una vez que estés allí te agachas y es como si fueras parte del concreto del puente.

Escondite en Shipyard

En la zona de Shipyard hay unas estructuras amarillas que no cuentan con una escalera. Al ser muy alta tampoco puedes subir creando paredes de hielo. Entonces cercano a las "torres" de metal hay una especie de lanzador en la que te puedes subir. Esta te impulsará y te dejará en lo más alto. Recomienda el portal antes citado que es mejor que hagas este truco cuando tengas planeador. De esta manera no te harás daño al bajar.

Plataforma en Shipyard de Free Fire

En la misma zona de Shypyard y usando uno de los mismos lanzadores, puedes caer en la plataforma apuntando hacia ella. Recuerda que las alturas pueden significar una ventaja en momentos difíciles.

La antena en Mars Electric

En el mapa de Mars Electric hay un edificio con una antena satelital lo suficientemente grande como para verla. Sube las escaleras del edificio y una vez que estés en lo más alto utiliza unas ruedas para llegar al techo.

Escondite en la gasolinera

Para activar este escondite deberás ejecutar un pequeño truco que no significa incurrir en una falta que te pueda generar sanción, así que no te hagas problema. En la gasolinera que está entre Bimasaki Strip y Clock Tower te debes subir a la tarima. Una vez que estés allí desconecta los datos o Wi Fi de tu celular, es como si se te fuera el Internet. Más adelante corre alrededor de un minuto y luego vuelve a activar la conexión. De inmediato el juego te devolverá al lugar donde estabas cuando tenías Internet. Pero la diferencia es que te podrá dentro de la gasolinera. Por los métodos normales no puedes entrar allí.

Nota importante: este último truco no te servirá para atacar a tus enemigos desde allí. Solo sirve para pasar desapercibido.