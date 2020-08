Fortnite: cinco celulares baratos para jugar a 60 y 30 FPS totalmente estables

Actualmente la interfaz de Fortnite no cuenta con los parámetros adecuados para funcionar en cualquier smartphone.

A medida que pasa el tiempo la comunidad de fanáticos de Fortnite va sumando adeptos en cualquier parte del mundo. Pero lo que no crece a igual medida es la economía. Hay quienes cuentan con un equipo de alta gama y hay quienes no: así de simple. Entonces hoy nos vamos a dirigir a ese público que no cuenta con el soporte económico para un equipo majestuoso. La idea es mostrarle los celulares más accesibles, que reciben mejor la aplicación.

Redmi Note 9

Para el autor de la reseña por YouTube, esta es la mejor opción. Lo único negativo quizás es que el equipo no te permite subirlo a gráficos altos. Sin embargo el juego es estable y hace correr al juego de manera apropiada.

Fortnite en Realme 6

El canal de YouTube Jungla Moderna ubica a esta como una de las opciones más baratas para jugar en 30 FPS. Sin embargo no lo recomiendan del todo, pues para que corra bien la interfaz, se tiene que jugar en gráficos bajos. El Realme 6 es relativamente económico, tiene una buena batería y una pantalla amplia para jugar con comodidad.

iPhone 7 Plus

Sí, sabemos que no es tan económico, pero no es el más costos de Apple. Ya tras su salida hace cuatro años, su precio bajó bastante y se ha vuelto accesible. En este teléfono, el Fornite tiene un mejor rendimiento, los gráficos se aprecian con buena calidad y la interfaz no se detiene. Recuerda que no es el mejor rendimiento, se trata de los mejore de los de gama media o un poco más.

Xiaomi Mi 9

Ocurre con este celular y Fornite, que parece haber tenido una optimización del juego que le cayó como anillo al dedo. Esto está verificado con otros equipos de Xiaomi que salieron después y no desarrollan el juego tan bien como este diseño. Puede llegar a los 60 FPS, pero de ahí no sube.

iPhone X refurbished

Un teléfono que se puede encontrar barato y que muestra las mejores características del juego. Tiene potencia y alcanza los 60 FPS en el Fortnite, muy rara vez baja a los 40 y casi nunca a los 30.