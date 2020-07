Far Cry 6 te llevará a la revolución cubana con Giancarlo Esposito

El próximo juego de la franquicia llegará el 18 de febrero de 2021.

Durante el fin de semana, Ubisoft reveló de forma oficial Far Cry 6. La siguiente entrega de la franquicia está inspirada de la revolución cubana y Giancarlo Esposito es el villano principal, Antón Castillo.

El juego se ubica en la isla fictica de Yara y tú serás el encargado de iniciar la revuelta contra este dictador. Unos días antes de la gran presentación Ubisoft Forward, tuvimos la oportunidad de hablar con el director de narrativa, Navid Khavari acerca de la historia y los personajes de esta entrega.

Cuando le preguntamos por la investigación para realizar Far Cry 6, comentó que su equipo y él pasaron bastante tiempo en la nación mencionada. Esto porque "queríamos ser lo más fieles posibles a la identidad caribeña en términos de actores, música, el ambiente y la gente".

De igual manera, hablamos de si la revolución cubana es la única guerra latinoamericana en la que ahondaron. La respuesta de Khavari fue: "cuando miras las revoluciones alrededor del mundo, ves varias cosas similares para desafiar el sistema de opresión y qué tanto quieres presionar hasta llegar a tomar un arma y pelear".

Antón tiene un hijo

Tal vez lo más interesante acerca de este nuevo juego de la serie es que ahora, el villano, tiene un hijo. Su nombre es Diego y la idea del desarrollador es causar un conflicto. Como dice el creativo, "¿qué pasa cuando tomas a un dictador y lo pones con un hijo? Antón no sólo es el gobernador de un país, es un padre".

Hablando más acerca de esta relación, Khavari mencionó si esto no fuera suficiente, el niño tiene 13 años…una edad sumamente complicada.

"Es la primera vez que presentamos la dinámica padre e hijo en la serie y con Diego específicamente, lo que es interesante es que tienes a este adolescente de 13 años", dijo. "Creo que todos recordamos lo que es tener esa edad. Estás intentado averiguar de qué se trata el mundo, quién soy, qué quiero, ¿odio a mis papás? Para nosotros era importante no ponerlo como un villano, sino como alguien que se está cuestionando cosas, ¿sigo el camino de mi papá o creo el mío?".

Far Cry 6 se lanzará el 18 de febrero de 2021 para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia y PC (vía Epic Games Store y Ubisoft Store). Mientras esperamos al próximo año, hay una teoría que sugiere que en realidad este juego es una precuela de Far Cry 3.