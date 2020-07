Facebook diseñó un robot capaz de instalar fibra óptica en las líneas eléctricas

La idea de los desarrolladores de Facebook es que el Internet llegue a más locaciones y que sea más accesible económicamente para las personas.

Con la intención de expandir Internet a cada rincón del planeta, Facebook construyó una máquina capaz de instalar fibra óptica en los tendidos eléctricos comunes. El propósito principal de este dispositivo es abaratar los costos de los servicios de Internet en el mundo. Se trata de un proyecto que se encuentra en la fase de pruebas que han obtenido resultados gratificantes. El gigante de las redes sociales se encuentra en la búsqueda de socios comerciales para comenzar la fabricación y posterior lanzamiento el próximo año.

Facebook asegura que pretende licenciar la tecnología de manera no exclusiva. En principio no van a fabricar ellos mismos el robot, para no correr ellos con dicho gasto. Si en cambio lo harán los socios que quieran trabajar con la compañía que dirige Mark Zuckerberg. La instalación de la fibra óptica lleva altos costos a las empresas proveedoras de estos servicios. Explica una nota publicada en el portal Cnet que los gobiernos han destinado gran parte de sus presupuestos para correr con dichos gastos de estas instalaciones. Las mismas incluyen los procesos de excavación y llenado en zonas rurales y sobre todo urbanas.+

¿Cómo funciona el robot de Facebook?

Entonces llega esta nueva tecnología que desarrolla Facebook que tiene dos propósitos principales. El primero es reducir considerablemente los costos de instalación de fibra. Mientras que también pretende que más regiones tengan acceso a Internet. ¿De qué manera los beneficia? Sencillo: Facebook es parte de una corporación que para monetizar, necesita que sus más usuarios utilicen sus productos. Esto es válido tanto para Facebook, como para el resto de redes sociales y aplicaciones que ofrecen.

Entonces el robot bautizado con el nombre de Bombyx, latín para gusano de seda. Se instala en la parte superior de los tendidos eléctricos. Allí ya se abarata el costo de excavar para instalar. Entonces el aparato se mueve en la línea recta de los cables y va tejiendo el tendido de fibra. ¿Y cuándo se vaya encontrando con los postes de luz? En ese momento se eleva para evadir el obstáculo y seguir avanzando.

La mente detrás de este proyecto es la del ingeniero de sistemas inalámbricos, Karthik Yogeeswaran. El experto en la materia manifestó que la idea nació de un viaje por una zona rural de Uganda. Esta locación africana contaba con tenido eléctrico, pero no con Internet e imaginaron-hace tres años- una cable de fibra viajando por las vías de electricidad.