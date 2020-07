Facebook Messenger: este es el truco para que nadie sepa que ya leíste un mensaje

Facebook Messenger no te permite desactivar algunas opciones, pero es gracias a este truco que podrás tener mucha más privacidad en la app.

A veces queremos mantener nuestra privacidad en Facebook Messenger de la misma manera en que lo hacemos en todas las demás aplicaciones, pero no siempre es tan sencillo hacerlo como en WhatsApp, por ejemplo.

Es por eso que te traemos un truco que podría servirte mucho a la hora de leer un mensaje.

Que nadie se entere que los leíste

Muchas personas no lo saben, pero Facebook Messenger no te permite desactivar la opción de que tus contactos sepan que ya los leíste, una opción que si aparece dentro de la aplicación de WhatsApp.

Es por esto que hay personas que se han han puesto a desarrollar nuevas aplicaciones que puedan ayudarnos a llevar a cabo esta tarea que parecería simple a primera vista.

La aplicación que veremos ahora se llama Unseen, y como lo dice su nombre, te permite usar la aplicación sin ser visto por nadie. Es decir, nadie podrá ver tu última hora de conexión, nadie sabrá si estás conectado y sobre todo, nadie sabrá si ya leíste sus mensajes.

Aunque obviamente esta aplicación no es oficial de parte de Facebook y es básicamente un extensión hecha por personas ajenas a la compañía.

Te decimos lo anterior porque una vez que la instales, debes estar consciente de que estás instalando una app de terceros y que además, le estás dando acceso a esta app de poder ver tu información personal de Messenger, por lo que debes pensártelo bien si quieres realmente arriesgarte a eso para mantener tu privacidad intacta en Messenger.

Si tu respuesta es que realmente si quieres hacer eso, entonces te dejamos a continuación el link en donde puedes descargar esta app directamente desde la Play Store. De lo contrario, si tu respuesta es que no quieres hacerlo, entonces simplemente no la bajes, pues realmente no pierdes mucho si no lo haces.