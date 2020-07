Facebook reconoce que no cumplió con límite de acceso de datos para más de 5 mil desarrolladores

Más de 5 mil desarrolladores se excedieron en el tiempo de acceso a los datos de usuarios de Facebook, avisó la empresa.

Los usuarios de Facebook vuelven a estar vulnerados en su derecho a la protección de sus datos. La empresa reconoció que más de 5 mil desarrolladores tuvieron acceso a información cuando se había cumplido el límite para ello.

De acuerdo con PhoneArena, la red social reveló que la causa fue la forma en la que se implementó la política de uso. Los desarrolladores continuaron recibiendo actualizaciones de usuario, pese a que ya el derecho a tenerlos había expirado.

El tiempo límite que no hizo cumplir Facebook fue de 90 días

Si un usuario no ha trabajado con una aplicación durante 90 días, los desarrolladores no pueden tener acceso a información sobre ellos. Ese es el límite que no pudo hacer cumplir Facebook.

La cifra de 5 mil desarrolladores puede quedarse corta, incluso. Sin embargo, se desconoce cuántos usuarios fueron afectados o qué tipo de información se puso en juego.

Es posible que haya sido el tema del género o el idioma del usuario. Facebook asoma que esa sea la información vulnerada. Pero la compañía asume que solo haya sido la data permitida por las personas.