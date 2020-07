Evo Morales y Elon Musk discuten en Twitter por Golpe de Estado y litio

Elon Musk es un tipo que nunca duda ni un segundo cuando ve una oportunidad para hacer ruido en la red y convertirse en tendencia global.

Es sólo que a veces parece no medir por completo el alcance de sus comentarios y las consecuencias de sus ocurrencias.

Un perfecto ejemplo lo tenemos en su más reciente choque, donde un comentario sobre un golpe de Estado terminó convirtiéndose en un pleito contra Evo Morales.

Todo sucedió en Twitter este 24 de julio de 2020. Ahí Musk publicó un comentario sobre las estrategias de estímulo económico que Estados Unidos está impulsando.

Another government stimulus package is not in the best interests of the people imo

— Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2020