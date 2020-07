Everything is cake: este es el origen del meme de los pasteles

Recientemente hemos visto muchos pasteles en redes sociales, con memes sobre cosas que de la nada, se cortan y resultan ser pasteles. Es gracias a eso que hemos visto incontables imágenes de pasteles reales que tienen formas únicas como zapatos o jabón con todo y espuma.

El asunto es que a pesar de que muchos lo han compartido, no todos saben con exactitud de dónde viene este meme ni de donde se originan esas imágenes, y es por eso que aquí te lo diremos.

Estos pasteles hiperrealistas se comenzaron a compartir en redes sociales por medio de videos hechos por distintos medios, pero siempre tomando prestados los videos de una pastelera en especial, cuyo nombre es TUBA GEÇKİL, también conocida en redes sociales como @redrosecake_tubageckil y sus pasteles son en verdad, obras de arte comestibles.

Para empezar, ella cuenta con varias fotos y videos en su Instagram y en Youtube en donde deja ver su gran talento y la enorme maestría que tiene para poder crear pasteles que juegan con tu mente.

Dentro de sus obras encontramos un Crock, un busto comestible de la pintura La joven de la perla de Johannes Vermeer e incluso podemos ver tres manzanas rojas que resultan ser pequeños pasteles también.

Sus videos comenzaron a cobrar fuerza recientemente y es gracias a estos que la gente ha comenzando a dudar sobre la realidad misma, pues ella logra que hasta una botella de jabón líquido y un par de bananas sean por dentro pasteles.

Es por eso que se comenzaron a hacer memes de estos pasteles, pues el trabajo de esta artista culinario no tiene igual. Aquí te dejamos unos cuantos memes de pasteles para que cuestiones tu salud mental y que se rompa esa ligera tela que separa la realidad de la ficción.

Lmfao i posted this on Instagram and like 4 people reached out to me to see if i was okay 😂 #EverythingIsCake pic.twitter.com/W4ob7K2db7

— sujan 수잔 ♡ (@orfesus) July 14, 2020