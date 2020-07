Elon Musk: el Neuralink nos dejará "escuchar" música directamente en nuestro cerebro

Parece que la tecnología del Neuralink que está desarrollando Elon Musk podría llegar a cambiar al mundo como lo conocemos por completo.

Parece que el futuro está cada vez más cerca y las declaraciones de Elon Musk nos podrían estar dando un pequeño vistazo de lo que nos esperaría como seres humanos si es que las redes neuronales se vuelven una realidad.

Parece sacado de una película

Imagina que vas caminando por la calle y de pronto te dan ganas de escuchar The White Album de The Beatles pero no tienes audífonos. Bueno, pues podría eso no ser un problema, pues de acuerdo a Elon Musk, la tecnología del futuro podría ayudarnos a escuchar la música que queramos directamente en nuestros cerebros. Sí, así como lo lees.

Es gracias al Neuralink que se cree que esto será posible y eso lo confirma el mismo Elon Musk en una respuesta en Twitter.

Austin Howard: Si implementamos el Neurolink – ¿Podremos escuchar música directamente desde nuestros chips? Gran característica. Elon Musk: Si.

Pero esto no es lo único que se podría lograr con el Neuralink, sino que esto te podría ayudar a estar más estable mentalmente hablando, pues este te podría ayudar a controlar la liberación de oxitocina, serótina y demás sustancias químicas en el cerebro. Eso quiere decir que incluso se podría uno volver adicto a su propio chip al estar liberando endorfinas y dopamina constantemente, lo cual no se ha dicho si se podría regular, aunque lo más probable es que si, sería muy raro de no ser así.

El Neuralink podría también ayudar con enfermedades como el Parkinson o incluso aumentar el nivel de respuesta del cerebro de los humanos, logrando que incluso se pueda competir contra una inteligencia artificial.

Sin duda suena a algo que podría ayudarnos mucho como sociedad pero que también podría representar problemas muy grandes, pues estarías dejando el control de tu cerebro a una corporación. No sé ustedes pero me suena al inicio de una distopía cyberpunk.