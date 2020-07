Dragon Ball Z sería porno de acuerdo a este candidato al congreso de los Estados Unidos

Como parte de una campaña política hacia el congreso de los Estados Unidos, KW Miller, decidió abordar el tema del contenido que los niños consumen en Internet. Entonces decidió ir contra el anime más famoso del planeta: Dragon Ball Z. Miller es candidato al parlamento norteamericano por el distrito 18 de la Florida. Tal parece que una de sus banderas políticas es controlar a lo que se exponen los chicos en dicho país.

"Ellos están introduciendo una gran cantidad de porno animado en la matriz de Internet. Dragon Ball Z es uno de los principales problemas aquí", escribió el candidato en su cuenta en Twitter. A través de la cual se le nota muy activo realizando constantes reclamos. Probablemente de la mejoras que quiere para su país.

Entonces al señalar a la serie como uno de los "problemas principales", arremete contra un contenido, que está muy lejos de la pornografía. Continua en su mensaje de Twitter: "Están sexualizando personajes de dibujos animados para impulsar una agenda depravada en nuestros hijos".

They are now introducing a great deal of anime porn into the internet matrix.

Dragon Ball Z is one of the top issues here.

They are sexualizing cartoon characters to push a depraved agenda on our kids.

What’s next? Where will it end?

— KW Miller For Congress (FL-18) (@KwCongressional) July 29, 2020