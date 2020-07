Dragon Ball: finalmente fue revelada la apariencia oficial de Vegeta en Super Saiyajin fase 3

Tras las apariciones de Gokú y Gotenks la saga de Majin Boo, más la imagen de Gohan en un juego de cartas oficial, ahora es el turno de Vegeta.

La transformación del Super Saiyajin fase 3 es una de las más impresionantes de toda la saga de Dragon Ball. En el animé solo fue logrado por dos personajes: Gokú y la fusión de Goten y Trunks (Gotenks). La muestra de poder que se aprecia en el guerrero cuando alcanza esta fase es apoteósica. Ocurre por primera vez en la cuando los guerreros están por enfrentar a Majin Boo. Y aunque en los eventos que le siguen a ese enemigo, se sabe que Vegeta supera esos poderes, nunca es visto en dicha fase.

Todas las transformaciones que va consiguiendo Gokú, tiempo después son igualadas por el príncipe de los Saiyajin. Pero esta en particular nunca fue mostrada en televisión. Después de los eventos que ocurrieron tras la pelea de Boo la serie terminó y llegó la no muy querida Dragon Ball GT. Dentro de esta historia tampoco muestran a Vegeta en SSJ3. Años después llegó la continuación con Dragon Ball Super y esta no fue la excepción, el padre de Trunks no fue dibujado en la impresionante transformación.

Obviamente el arte de los fanáticos lo ha dibujado. Y es tanto el talento que hay en el mundo y el alcance de este Animé que los dibujos se acercan mucho a la realidad de como se vería. Sin embargo nunca ha sido con el aval de la corporación de la que Akira Toriyama es padre.

Vegeta SSJ fase 3

Reseña Jemina Sebastian, del portal IGN Latam, que la transformación no se dio ni en el animé, ni el manga. Ocurre en uno de los juegos oficiales desarrollados por Bandai Namco y licenciado por Toei Animation, llamado Dragon Ball Heroes. Como es conocido el videojuego está disponible para Nintendo 3DS y Nintendo Switch.

Además añade que el Vegeta mostrado en el juego no es el que aparece en la línea temporal que conocemos. Se trata de Xeno Vegeta, quien pertenece a otro universo y forma parte de la patrulla del tiempo junto a Gokú. Sabemos que probablemente no veamos en la serie a Vegeta como SSJ3, el príncipe ya superó esos poderes. Sin embargo una muestra oficial siempre es bienvenida en los fanáticos que disfrutan de las aventuras de los guerreros Z.