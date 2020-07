Doctor Strange: Benedict Cumberbatch entró a una tienda de cómics disfrazado del personaje

Benedict Cumberbatch es quien da vida al Doctor Strange dentro del universo cinematográfico de Marvel y sinceramente no nos podíamos imaginar a un mejor actor para el papel. Lo mejor de todo es que también a él le gusta hacer felices a sus fans y cuando le pidieron que entrara a una tienda de cómics, este aceptó.

Desde que terminó Avengers Endgame hemos sabido que el buen Dr. Strange regresará con una secuela que seguramente nos presentará al multiverso de Marvel Cómics, por lo que todos estamos más que emocionados de saber cuándo es que se estrenará.

Pero en lo que esperamos a los siguientes grandes lanzamientos de parte de Marvel, podemos ver un video que se acaba de publicar hace poco en donde podemos ver al actor entrar a una tienda de cómics vestido con el traje oficial de su personaje de Marvel.

Never before shown moment.

While shooting in Manhattan right in front of a comic book store, I spontaneously suggested to Benedict that he go inside and he agreed. pic.twitter.com/ge2DcqWpu1

— N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) July 28, 2020