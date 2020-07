Crash Bandicoot On The run! estrena nuevo trailer y se ve increíble

La exitosa franquicia de Crash Bandicoot sigue dando de qué hablar este año y ahora tener un nuevo avance de su juego para celulares.

Este año tenemos tanto Crash Bandicoot que no podemos con la emoción, pues no solamente se anunció de manera oficial la cuarta entrega de Crash para consolas de nueva generación, sino que ahora tenemos mucha más información sobre el juego para móviles que llegará pronto a nosotros.

De los creadores de Candy Crush

Desde el año 2017 pudimos ver el regreso de Crash en forma de una remasterización de sus tres juegos clásicos para el primer PlayStation y el año pasado logramos ver el regreso de uno de los mejores juegos de carreras de karts jamás creados con la entrega de Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Pero a parte del regreso de estos dos grandes clásicos, no habíamos tenido noticias sobre una nueva aventura de Crash. Y por fin este año se confirmó Crash Bandicoot 4: It's About Time, pero no es todo, sino que llega otra aventura para celulares y trae un avance muy interesante.

Este juego desarrollado por los creadores de Candy Crush contará con cosas que nos hacen querer tenerlo ya en nuestras manos.

Para empezar, este juego será completamente gratuito y nos presentará una aventura nueva que nos llevará a enfrentarnos a jefes clásicos y visitar lugares completamente nuevos. Además de que nos enfrentaremos de nuevo al malvado Dr. Neo Cortex.

Crash no será el único personaje que podremos usar, sino que Coco estará disponible para jugar con ella y también un Bandicoot completamente personalizable al que puedes incluso equipar con colores muy alocados.

Pero eso no es todo, sino que de alguna manera este juego implementará multijugador para que puedas disfrutar la experiencia junto con un amigo. Seguramente tendremos mucha más información de esto a futuro.

Y aunque no se habló de esto en el avance, seguramente veremos muchos artículos para personalizar a nuestro Bandicoot a manera de compra con dinero real. En cuanto tengamos más información sobre esto se los haremos saber.