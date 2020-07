Coronavirus: perros olfatean contagiados de Covid-19 con 94% de precisión

Un grupo de investigadores lograron entrenar a un grupo de perros militares para constatar que son perfectamente capaces de olfatear a pacientes contagiados de Coronavirus Covid-19.

En la lucha por comprender el Coronavirus Covid-19 la comunidad científica y médica ha corrido diversos experimentos e investigaciones. Algunas más extrañas que otras.

Es así como ahora estamos conscientes de que el linaje que dio origen al SARS-CoV-2 en realidad tiene siete décadas presentes entre los murciélagos. De modo que todo era sólo una bomba de tiempo.

Pero ahora, se han publicado los resultados de una nueva investigación desarrollada por la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, la Escuela de Medicina de Hannover y las Fuerzas Armadas alemanas.

En donde han descubierto que los perros pueden ser entrenados para olfatear a contagiados con Coronavirus Covid-19. Sí, parece una subtrama sacada de The Last of Us.

La investigación fue relativamente rudimentaria, ya que a grandes rasgos a lo largo de una semana entrenaron a ocho perros de las Fuerzas Armadas de Alemania.

Los canes olían diversas muestras de saliva de más de mil personas. Algunas infectadas con Covid-19, otras sanas. Al final del proceso los perros eran capaces de detectar y reaccionar con un 94% de precisión sobre muestras con este Coronavirus.

Al parecer, según marcan en las conclusiones del estudio, los animales pueden detectar un olor específico de los cambios metabólicos en los contagiados.

Pero obviamente es necesario profundizar un poco más para conocer la razón detrás de tal nivel de precisión.