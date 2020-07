Coronavirus: La gente busca mascarillas personalizadas… con su propio rostro impreso

Para prevenir el coronavirus, la mascarilla es de uso obligatorio. En eso está clara la mayoría. Pero otros van más allá.

Si hay que usarla, pues que sea sin perder la identidad.

¿A cuántos nos ha pasado que no podemos reconocer a una persona si tiene puesta la mascarilla? Pues estos norteamericanos tienen la solución.

Mandan a personalizar sus mascarillas imprimiendo una imagen de su rostro sobre ellas.

Reporta LADbible que ya son varias las personas que, orgullosas, muestran su tapaboca con la parte inferior de su cara impresa.

Los resultados son muy divertidos, y cumplen con la doble función de protegerse y ser fácilmente identificables por sus conocidos.

Cameron Mattis, que se unió a la moda hace poco, expresó: “Lo bueno es que llegó mi mascarilla. Lo malo es que imprimieron mi cara un 20% más larga”.

Su post en Twitter tiene casi 64 mil retuits y más de 637 mil “me gusta”.

Mattis subió, además, varias imágenes con él usando su mascarilla por la calle. Cualquiera le reclamaría que no tenía protección, hasta verlo más de cerca.

damn okay about to go to bed but here's a todo list:

1. follow me if you want to live

2. listen to @charlybliss

3. donate to the state slate to flip competitive statehouses around the country https://t.co/SpmdMQRhUs pic.twitter.com/yvbaz7uioc

— Cameron!! (@cameronmattis) July 28, 2020