Coronavirus: las pequeñas diferencias que hacen al Covid-19 mil veces más efectivo que sus parientes cercanos

Los distintos tipos de coronavirus fueron estudiados por científicos que buscan una vacuna. El estudio determinó que el virus evolucionó de forma natural.

Sin duda que el 2020 va a quedar en la memoria de cada habitante del planeta. La pandemia que generó el coronavirus es el último de una serie de eventos que marcaron el inicio de esta década. Las cifras se acercan a los 13 millones de infectados a nivel mundial. De esos hay más de 7 millones de recuperados y alrededor de medio millón de personas fallecidas. Una situación que no tiene precedentes en nuestra época. En consecuencia científicos de todo el mundo se encuentran en sus laboratorios intentando comprender cada detalle del Covid-19. El propósito es hallar una vacuna que devuelva el ritmo de vida normal de la Tierra.

En dicha búsqueda los científicos separan cada uno de los componentes que tiene este tipo de coronavirus. Entonces se encuentran los parientes cercanos del Covid-19, el animal portador y la eficacia de la bacteria. Gracias a los arduos meses de trabajo, los científicos lograron llegar a la conclusión que el virus no fue generado en un laboratorio. No obstante aun no queda claro si el primer contagio se dio en el mercado clandestino de Wuhan, gracias al famoso murciélago. Además de ello, tiene varios tipos de virus. Algunos de ellos con pequeñas diferencias que las hacen menos dañinas para el sistema inmunológico del ser humano.

Covid-19: el coronavirus más efectivo de todos

Entonces… ¿Por qué se dice que el Covid-19 es mil veces más efectivo que su pariente más cercano?. Los recientes estudios identificaron un componente llamado ACE2, este es el que permite que el virus se aloje en el cuerpo humano y elimine las defensas. Asimismo logra su acceso a las células y hace su trabajo dañino superando el escudo que emite el sistema inmune. Explica una nota que publicó Daily Mail, que este pariente cercano de llama RaTG13. Los componentes de ambas bacterias son iguales en un 97%. La diferencia es esa característica antes nombrada, que es la que genera los problemas actuales que atraviesa gran parte del planeta.

Las teorías que marca el estudio que realizó el Instituto Francis Crick en Londres, sostienen que el Covid-19 es la evolución del varios tipos de coronavirus que se fusionaron. Lo que sigue sin estar claro es como salta el virus de la especie animal hacia el humano. Pues manifiestan que "no es normal que salten de una especie a otra". Sin embargo los firmantes de esta investigación sostienen que el virus evolucionó de forma natural. Es decir no se trata de una invención del hombre en un laboratorio.

"En algún momento de la evolución de este virus, parece haber detectado cambios. Como las diferencias que encontramos, que lo hicieron capaz de infectar a los humanos", dijo Antoni Wrobel, coautor del estudio. Para quienes impulsaron esta investigación es importante conocer la evolución de virus y así atacar sus puntos débiles. Hoy aseguran haber obtenido un triunfo ya que afirman haber puesto una pieza en el complejo rompecabezas de todo lo que envuelve al coronavirus.

Mientras tanto la pandemia sigue su curso. Algunos países han vuelto a las "nuevas normalidades" y poco a poco han ido activando las actividades. Las aglomeraciones de multitudes sigue siendo una tarea pendiente. Pareciera que se estuviera en las últimos pasos de esta pesadilla, pero todavía con mucho trabajo por hacer.