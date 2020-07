Los colibríes pueden ver los colores de una luz ultravioleta invisible para el ojo humano

Los científicos que lideraron el estudio aseguran que esta habilidad es vital para que los colibríes sobrevivan en su hábitat natural.

Cada especie que hace vida en nuestro extenso ecosistema tiene múltiples habilidades que las hacen únicas. Además de ello dichas particularidades se vuelven esenciales para la preservación de la vida en nuestro planeta. Siempre que los científicos realizan un descubrimiento dejan en evidencia lo mucho que queda por descubrir en la Tierra. Un vivo ejemplo de ello es lo recientemente descubierto de los colibríes. De por sí una de las aves más curiosas por su anatomía y comportamiento, ahora añaden una habilidad que es única de la especie.

Se trata de un estudio liderado por la Universidad de Harvard y la Universidad de la Columbia Británica. del que todavía resta por sacar varias conclusiones. Sin embargo los expertos determinaron que los colibríes pueden percibir una gama de colores presentes en la luz ultravioleta. Estas emisiones de energía que por lo general se desprenden de las plantas y que guían a las aves hacia el mejor néctar. Asimismo también existe una gama de colores presentes en el plumaje de los colibríes que puede ayudarlos a conseguir pareja. Estas gamas, para el ojo humano, se ven de un mismo color. Nuestra retina no logra registrar, ni distinguir los colores.

Néctar artificial para los colibríes

El grupo de científicos de la universidad norteamericana, recrearon con luces parecidas a las que emiten los smartphone, lo que ellos creían que el ave notaba. Según reseña una nota publicada en el portal de National Geographic España, fueron variando la intensidad. El objetivo fue ir estudiando el comportamiento de los colibríes sometidos a estas situaciones, dentro de un laboratorio. "Utilizamos luces LED para crear los colores. Variamos la intensidad de las luces y fuimos capaces de crear los colores que creíamos que estas aves son capaces de percibir", dijo Harold Eyster, estudiante de doctorado de la Universidad de la Columbia Británica.

Entonces gracias a esto fueron a las pruebas de campo. Pasaron tres veranos en las montañas rocosas donde habitan una buena cantidad de estas aves, para estudiar como actúan en su ambiente natural. Los científicos colocaron unos trípodes con unos recipientes llenos del néctar que consumen los colibríes. Asimismo tenían un diodo emisor de las luces LED, que reproducían 19 colores distintos. Todos invisibles para el ojo humano, no así para los pájaros. En este punto los científicos querían determinar si las aves distinguían el olor o las luces.

Entonces fueron variando las intensidades de las emisiones de las luces y las aves no volvían al mismo lugar. Lo que terminó de confirmar que los colibríes pueden identificar luces que el humano no aprecia. La explicación que reseña el portal antes citado es que los humanos contamos con tres conos en la retina. Estos son capaces de identificar colores como el rojo, amarillo o verde. A diferencia de estas aves que tienen cuatro conos y uno de ellos es sensible a la luz ultravioleta.