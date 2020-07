Tragedia: Cohete de Rocket Lab falla tras despegue y se pierden 7 satélites

Hace un par de semanas la gente de Rocket Lab se robó todos los titulares y la atención destinada habitualmente a SpaceX.

Todo luego de que la compañía anunciase sus planes para ir a la Luna en el año 2021. Pero parece que acaba de surgir un problema serio.

Según nos comparten los colegas de Space.com, lamentablemente su nave Electron, en la última misión de Rocket Lab, ha resultado ser la protagonista de un rotundo y trágico fracaso.

Todo luego de que el cohete fallase en pleno vuelo minutos después de su despegue desde la península de Mahia en la Isla Norte de Nueva Zelanda:

We lost the flight late into the mission. I am incredibly sorry that we failed to deliver our customers satellites today. Rest assured we will find the issue, correct it and be back on the pad soon.

— Peter Beck (@Peter_J_Beck) July 4, 2020