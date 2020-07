Ciencia: avance permite que el cáncer de próstata se pueda detectar a través de un análisis de sangre

La prueba del cáncer masculino tiene un 99% de precisión y también podrá revelar el alcance y avance que tenga sobre el cuerpo humano.

Un grupo de médicos, de la Universidad de Nottingham Trent, Inglaterra, se apuntaron un impresionante avance en la ciencia. Se trata de la creación de un análisis de sangre que diagnostica el cáncer de próstata. Además de conocer el alcance que la enfermedad lleva en el cuerpo, con un 99% de precisión.. Esto permitirá facilitar las acciones a ejecutar por parte de la medicina en la lucha contra esta afección.

Una de las principales causas por las que el cáncer se vuelve irreversible es el tiempo para detectarlo. En ocasiones quien lo sufre tarda en mostrar algunos de los síntomas y esto perjudica el tiempo de acción para detenerla. Entonces con este avance, a través de un simple análisis podría mejorar este aspecto y ejecutar mejores métodos para los tratamientos.

Al ser una casa de estudio británica la que realiza el descubrimiento, sueltan cifras que obedecen al territorio insular. Manifiestan que alrededor de 12 mil hombres morirán de cáncer de próstata este año, en el Reino Unido. El análisis que realiza una computadora logra detectar el cambio inmunitario en la sangre del paciente. Esto último se relaciona directamente con la alteración en los glóbulos blancos, reseñó Daily Mail.

La utilidad del análisis para los enfermos de cáncer de próstata

No obstante hay un pequeño asterisco en el descubrimiento de la casa de estudio británica. Esta prueba es sumamente positiva para quienes ya fueron diagnosticados a través de la prueba de Antígeno Específico de la Próstata (PSA, por sus siglas en inglés). Y es que aplicar este procedimiento a quienes no hayan sido diagnosticados todavía, podría arrojar resultados engañosos. La explicación es que no todos los enfermos de cáncer tienen niveles altos de PSA. Además de que hay pacientes con alto registro de PSA, pero que no tiene cáncer. Entonces es necesario primero pasar por esta prueba y luego por el análisis de sangre.