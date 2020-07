Ciberseguridad: Estos son los riesgos de conectarse a una red de WiFi pública

Limita todo uso cuando accedas a este tipo de red y hazlo cuando sea realmente necesario.

Conectarse a Internet en la actualidad se ha vuelto toda una necesidad. Además de comunicarse y compartir los que hacemos en redes sociales, tener acceso a la red te permite realizar transferencias bancarias, cumplir con tus pagos de servicios, entre otras cosas.

Por esa razón en las grandes ciudades del mundo es normal encontrarse con redes WiFi públicas, bien sea en ferias de comida, parques o algún centro comercial, pero disponer de ellas puede tener ciertos riesgo que debes tener en cuenta.

Facebook: Así puedes guardar videos y publicaciones para disfrutar más tarde Esta puede ser una útil función para aquellas personas que permanecen mucho tiempo en Facebook.

No te confíes de las conexiones públicas

La gran mayoría de estos puntos de acceso a Internet no codifican la información y no son nada seguras. Si esta no posee una clave WEPA o WEPA2 lo más probable es que no sea segura.

Conectarse a una red no segura y sin codificado permite incluso que otros usuarios puedan ver el mismo contenido al que estás accediendo a través de esa red, según señala la Comisión Federal de Comercio en su portal web.

Cuidado con el uso de cuentas bancarias

Este tipo de redes públicas sin contraseña no suelen ser nada seguras. Se recomienda abrir tus cuentas bancarias con este tipo de red, y en caso de que sea una emergencia y que de verdad necesites hacerlo, entonces trata de no permanecer por mucho tiempo dentro de ellas. Cierra las sesiones apenas termines.

Android: Cómo encontrar la información de contacto del programador de una app Si tu app presenta alguna falla puedes realizar estos pasos que se presentarán a continuación.

Este tipo de robos en cuentas bancarias no puede ser detectado de inmediato, sino hasta un tiempo después, motivo por el cual se debe tener mucho cuidado.

Limítate a utilizar tus RRSS o correo electrónico

Úsalas si crees que es verdaderamente necesarios y de hacerlo, lo recomendable es cerras als cuentas apenas finalices y cámbialas cuando ya no estés usando esa red. En cuanto al correo, de usarse, lo mejor es no utilizarla con cuentas de trabajo u otra plataforma que pienses que puedas tener información importante.