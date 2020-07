Chile: Aduana incauta gigante cargamento de juguetes falsificados provenientes de China

El tema de los juguetes falsificados es algo que jamás ha dejado de existir. Tratan de parar una fábrica, aparecen diez más y así.

Aunque ya pareciera que la costumbre al ver estas piezas de arte en las ferias libres nos ha normalizado el hecho, la verdad es que es un delito.

En el puerto de San Antonio, Chile, incautaron un cargamento con más de 43.600 juguetes, provenientes desde China y que infringen la ley de Propiedad Intelectual.

Aduanas en su sitio detalla:

Los funcionarios encontraron 1.440 juguetes de la serie Paw Patrol, 960 juguetes de Mi Perro Chocolo, 2.400 figuras de Sonic, 10.000 figuras de Dragon Ball y 28.800 juegos armables tipo Lego de distintos diseños y series, como Minecraft y Spiderman.

En este caso se constituye la figura de contrabando por infracción a la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual, por lo que Aduanas realizará las denuncias respectivas ante los tribunales, y además de contactar a los estudios jurídicos que representan a las marcas para que adopten las acciones judiciales correspondientes.

Además de la infracción y la persecución judicial, la Administradora de la Aduana de San Antonio Silvia Mack, señaló que “este tipo de hallazgos son relevantes porque impedimos que ingresen al país juguetes que no tienen certificaciones y que de no haber sido detectados ingresan al comercio informal y terminan en las manos de niños muy pequeños, con todos los riesgos que ello implica.” Agregó que “parte de nuestro rol es trabajar por la seguridad de la ciudadanía e impedir el ingreso de productos o sustancias peligrosas. En este caso, los padres y cuidadores deben saber que estos juguetes contienen piezas pequeñas y no tenemos certeza de los materiales con los que están confeccionados.”