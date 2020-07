Revisamos la carrera musical de Charles Manson en un nuevo Flashback de Mundo Bizarro

El líder de La Familia, además de ser la cabeza de una secta satánica, también fue un prolífico músico pop: revisamos su faceta desconocida en Mundo Bizarro.

Si mencionamos a Charles Manson, muchos recordarán a este personaje en su faceta más sádica y asesina, sin embargo, el líder de La Familia también intentó tener una carrera musical antes de caer en la cárcel por sus atroces crímenes.

Por increíble o raro que parezca, Charles Milles Manson editó varios discos de estudio durante esta época, de los cuales te hablaremos en este nuevo Flashback de Mundo Bizarro.

Dado lo atractiva que es su figura en la cultura popular estadounidense, sus canciones han sido versionadas por artistas de la talla de Guns N' Roses, White Zombie, Devendra Banhart, System of a Down, Scars on Broadway y Marilyn Manson, quien incluso adoptó su apellido artístico de este conocido asesino serial.

Te invitamos a conocer la faceta más desconocida de Charles Manson en un nuevo episodio de Mundo Bizarro.

