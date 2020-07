Internet y Derechos de autor en México: cinco puntos esenciales para entender qué están aprobando los políticos y cómo podría afectar nuestro día a día

Con los derechos de autor como excusa, en México se está apresurando la aprobación de una censura masiva en Internet que podría afectarnos a todos.

La cámara de diputados en México se encuentra actualmente acelerando la aprobación de una censura de Internet que, de ser aprobada, pondría en riesgo la libertad de expresión en nuestro país y crearía más problemas de lo que pretende solucionar.

La notificación retirada

Como pretexto de proteger a los derechos de autor, el gobierno quiere aprobar algo que va a generar caos, pérdidas de empleos y fuentes de ingreso a casi todos los mexicanos: la censura.

Esta propuesta se llama “notificación retirada” y lo que busca es que cualquier persona que alegue que algo está violando sus derechos de autor, esto sea retirado de la red de inmediato. Pero no será llevado con un proceso de juicio ni investigación, pues las páginas de Internet estarán obligadas a retirar ese contenido en cuanto reciban la notificación de supuesta falta de derechos de autor.

Ya sea una foto, video, meme, nota periodística, podcast o un simple tweet, cualquier cosa podría ser eliminada en cuando alguien reclame que se violan los derechos de autor con eso. Al no necesitar un juez de por medio o una investigación, este sería el escenario perfecto para que se censure todo en Internet sin ser cuestionado y no solo por el gobierno, sino por cualquier empresa o individuo que quiera que algo sea retirado de Internet.

Hasta 10 años de prisión

Otra de las cosas que buscan aprobar de inmediato es criminalizar a cualquier persona que eluda las medidas tecnológicas de protección. Es decir, a cualquier persona que rompa los “candados digitales” de dispositivos tecnológicos sería considerado un criminal ante los ojos de la ley. Sí, esto incluye la reparación de equipos electrónicos.

Esto nos afecta porque de ser así, las siguientes personas podrían ser consideradas criminales y se tendrían que ver forzadas a dejar de lado esto:

Agencias de ciberseguridad que buscan vulnerabilidades en equipos de cómputo y otros similares para poder ayudar a mejorar la seguridad de todos .

. Investigadores médicos que requieren de romper los candados para reparar equipo médico (escaso en nuestro país) como marcapasos y respiradores . Lo que afectaría a incontables pacientes en todo el país.

. Lo que afectaría a incontables pacientes en todo el país. Personas con discapacidad que rompen candados digitales para crear opciones de accesibilidad para que ellas y otras más puedan hacer uso de la tecnología .

. Todos los negocios de reparación de electrónicos .

. Personas de bajos recursos y agricultores que requieren de rompen los candados para reparar sus impresoras, teléfonos y tractores (y otros vehículos) que son esenciales para su trabajo .

. Usuarios de telefonía móvil o de equipos de computo que quieran evitar que sus datos sean recolectados por empresas y el gobierno .

. Creadores de contenido, artistas y periodistas que usan imágenes, videos y música con fines educativos, informativos o artísticos, haciendo que básicamente toda la prensa mexicana se vea afectada y también todos los creadores de contenido en youtube y otras plataformas.

No se ha incluido a organizadores de la sociedad civil

Todo esto se está llevando a cabo de manera rápida y tratando de excluir al pueblo, pues de incluirlo, es obvio que esto no se podría aprobar en absoluto. Esto se deja ver gracias a que se ha excluido a la sociedad civil de esta toma de decisiones.

Ante esto, la Red en Defensa de los Derechos Humanos ha publicado en su sitio las siguientes demandas:

Exigimos al Senado de la República que los grupos de trabajo para discutir la implementación del TMEC sean incluyentes y plurales e incluyan a representantes de la sociedad civil .

. Solicitamos que no se incluyan en el periodo extraordinario que será convocado la discusión y aprobación de las reformas en materia de derechos de autor hasta que no se lleve a cabo un proceso de parlamento abierto plural y diverso con participación de la sociedad civil, no solo de la industria como ha sido hasta ahora .

. Se eliminen los mecanismos de censura contemplados en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que violan la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos .

. Se subsanen deficiencias e incorporen excepciones robustas y amplias a la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas de protección, de manera que se proteja al interés público y los derechos humanos.

Siempre se borra antes de preguntar

Digamos que tienes un canal de youtube dedicado a los videojuegos y haces un Top de tus juegos favoritos. Si alguien a quien no le caes bien decide que no quiere ver tu contenido en la plataforma así lo quiere, puede meter una queja de derechos de autor y Youtube se verá obligado a eliminar tu contenido de inmediato, sin siquiera preguntarte a ti nada ni darte oportunidad de defenderte.

Una vez que tu contenido sea dado de baja, podrás apelar para que tu contenido sea regresado a tu cuenta, pero eso quedará en manos ajenas y solo podrás esperar a que se falle en tu favor. Pero en cuanto lo vuelvas a ver arriba, si la misma persona te quiere molestar de nuevo, lo puede hacer y tu video se podría volver a borrar de la plataforma.

Lo peor de todo esto es que si el juicio por tu contenido resulta fallar en tu contra, podrías ser considerado como alguien que dio una falsa declaración y ser multado con hasta 700 mil pesos. Lo que hace que, si hay muchas personas a las que no les caes bien, estas puedan hacer que dejes por completo tu canal, pues sería imposible mantenerlo activo con todo el contenido siendo eliminado sin control y sin filtro.

Ya no se permitirá la sátira ni la opinión

Todo tipo de comentario, publicación o tweet que se pueda considerar malo para una persona en especial, ya sea un meme de un gobernante o una queja ante una decisión del gobierno (es más, esta nota misma) pueden ser eliminados sin llevar ningún tipo de proceso.

Esto haría que no puedas dar tu opinión en tus redes sociales sobre nada sin que alguien encuentre la manera de eliminarlo. Los memes literalmente dejarían de existir y la crítica social también. Haciendo que pasemos a un estado total de censura en donde cualquier cosita que no cuadre con la agenda de un particular, de una empresa o de un gobernante, sea dada de baja por “derechos de autor” y si apelas a esta, podría quedarte con una deuda enorme de dinero (como vimos antes) pues no sabes quien se encarga de revisar tu apelación de contenido.

Para poder frenar todo esto, la única manera de hacerlo será por medio de esta petición, la cual va directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Date unos minutos por favor y fírmala, pues de lo contrario, esto se podría aprobar y todo lo que conocemos hasta el día de hoy podría cambiar para siempre, no más videos, no más entretenimiento, no más opiniones y sobre todo, no más libertad de expresión.