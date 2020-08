Cambio Climático: estudio advierte que las inundaciones costeras aumentarán en un 50% en los próximos 80 años

Las condiciones ambientales de la Tierra llevan una carrera imparable de manera negativa. De esta manera nos va a afectar el cambio climático.

Durante los últimos 10 años hemos visto como el promedio de la temperatura de la Tierra ha aumentado. Se han tomado acciones, no se puede decir que no. Sin embargo no han sido suficientes. El cambio climático llegó y un estudio publicó las consecuencias que tendrá hasta finales de siglo. Inundaciones costeras que traerán muertes y perdidas multimillonarias a la economía global.

Clima: la Siberia ártica registró la temperatura más elevada de toda su historia Los niveles de calor superaron a cualquier medición a la que somete Siberia, desde que comenzaron a registrar las estadísticas del clima en 1950.

Según científicos británicos y australianos, las inundaciones costeras aumentarán en un 50% durante los próximos 80 años. El crecimiento de las concentraciones de carbono y en la atmósfera es una de las grandes causas de este efecto. Asimismo el derretimiento del hielo en ambos polos de la Tierra sigue aumentando el nivel del agua. Esto, según reseña Daily Mail, le costaría al planeta millones de muertes y por lo menos 11 billones de dólares a la economía.

Entonces las costas expuestas a inundaciones aumentarían a 495 mil kilómetros cuadrados. Mientras que, de 77 millones de personas que sufren actualmente estos peligros, los números se ubicarían en 225 millones de la población mundial. Es decir el 52% más de lo que se registra actualmente.

Las zonas que estarían en la alerta del cambio climático

Cuatro regiones serían las más propensas a sufrir el azote del cambio climático. Una de ellas es el noreste de Europa, el sudeste y este de Asia, el noreste de los Estados Unidos y el norte de Australia. Como lo indica la lógica "Un clima más cálido está impulsando el aumento del nivel del mar. Y es que el agua se expande a medida que se calienta y los glaciares se están derritiendo", dice Ebru Kirezci, autor principal de este estudio. Kirezci pertenece a la Universidad de Melbourne.

Además esto también aumenta la frecuencia de los mares, lo que dejará como resultado las inminentes inundaciones. Sorprende también que este estudio sugiere que las poblaciones costeras bajas deben preparar sus defensas ante este futuro peligro. Es decir, no intenta crear conciencia para evitar que esto suceda. Están seguros que ocurrirá e insta a prepararse para ello. "Las áreas vulnerables necesitan comenzar a construir defensas costeras, necesitamos aumentar nuestra preparación y debemos seguir estrategias para mitigar el cambio climático", sostuvo Ebru Kirezci.