Caballeros del Zodiaco: ¿qué sucedió después de la Saga de Hades?

Según la línea cronológica debería aparecer como continuación La Obertura del Cielo (Saint Seiya). Sin embargo Masami Kurumada tomó otro camino.

No se exagera cuando se afirma que Caballeros del Zodiaco es uno de los Animé más exitosos del planeta. Sin embargo como toda buena historia ha tenido sus altos y bajos. Algunos desacuerdos entre su autor original y la empresa que produjo los dibujos animados, se sumó al fracaso de una esperada película que salió en el 2004. Se trata de la Obertura del Cielo (Saint Seiya). Esta debió seguir la línea temporal tras la saga de Hades. Sin embargo tras los eventos vividos en esta película, Masami Kurumada, obvió gran parte de lo que sucedió. Lo hizo tras escribir otra línea temporal en el manga original.

Para realizar un breve resumen, luego de la batalla que concluyó con la derrota de Hades, el caballero de Pegaso fue el más afectado. Después de enfrentar al Dios de la Muerte, Seiya quedó malherido y fue blanco de tres ángeles que bajaron a reclamar su muerte. Obviamente la razón se relaciona al enfrentamiento que tuvieron los caballeros con una deidad.

La película se hizo con la intención de continuar con la historia. Pero al no obtener el éxito que se esperaba quedó en un estatus de descarte. Es decir, no tiene conexión directa con la cronología original. La película fue una producción total de Toei Animation y el resultado no contó con la aprobación de Masami Kurumada. Entonces el mismo escritor japonés tomó papel y lápiz, y comenzó a escribir la continuación a través del manga.

La línea canónica de Caballeros del Zodiaco

De esta nueva inspiración de Kurumada nació el proyecto "Next Dimension", que por ahora solo está disponible para la lectura. Además que, desde que comenzó a escribirse, no ha sido finalizada. Los fanáticos esperan por el mangaka para que le de una conclusión a esta historia y puedan ver el desarrollo a través de un Animé. El mismo YouTuber Beto Castell lo confirma en una nota que reseña el portal IGN Latam.

"Después de la Saga de Hades, viene el proyecto "Next Dimension", que nos cuenta la historia de cómo Athenas y sus compañeros están tratando de apoyar a Seiya para que no muera por las heridas de la espada de Hades. Tanto Athenas como los otros viajan al pasado para robar la espada de Hades y revertir esa maldición de muerte que tiene Seiya", dijo Castell.

De igual forma el "universo" de los Caballeros del Zodiaco sigue activo en la actualidad para los fanáticos. No solo con la continuación de la historia en el manga. Sino además con algunas producciones que están disponibles en Netflix. Resta esperar que la pluma de Kurumada se disponga a escribir el resto y la saga continúe a través de las pantallas