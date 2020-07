Burnout Paradise Remastered review: de vuelta a la Ciudad Paraíso

Paradise City se viste de gala para ver el regreso de Burnout Paradise en la consola Nintendo Switch y solo queda una duda ¿vale la pena?

Burnout Paradise Remastered llegó por fin al Nintendo Switch y es gracias a ello que podemos revivir los grandes momentos de este juego de manera portátil o en sobremesa como estábamos acostumbrados antes. Pero no solo llega con un retoque de gráficos y ya, sino que trae consigo más contenido.

Gameplay

Si estás familiarizado con la saga de Burnout, entonces sabrás que este juego ofrece un control preciso y una conducción llena de adrenalina. Pero para quienes no están familiarizados con estos juegos, entonces cabe destacar el que objetivo del juego es reunir turbo y usarlo para ganar las distintas carreras que encontrarás por todo el mapa.

La manera de obtener turbo se puede hacer entre más agresivo seas al conducir. Si saltas grandes distancias, obtienes turbo, si realizas derrapes exitosos, obtienes turbo y sobre todo, si destruyes a tus rivales, también lo consigues.

Es ese el punto más fuerte de todos, pues es gracias a la destrucción de tus rivales que este juego brilla por encima de todos los demás títulos de carreras en el mercado. Puedes empujar a tus rivales contra paredes o contra el tráfico que viene en sentido contrario de manera que estos pierdan segundos valiosos en lo que se recuperan y regresan a la carrera.

Otras maneras de destruirlos incluyen pero no están limitadas a caerles encima, hacerlos perder el control al embestirlos por detrás o estrellar los unos con los otros. Cada que los destruyes, la satisfacción es enorme, nunca deja de ser divertido.

Además puedes participar en carreras en línea o en eventos. Lo mejor tal vez del online es juntar a tu grupo de amigos para ir a dar un paseo por Paradise City. Además de que, si lo tuyo no es competir directamente, también puedes dejar records de tiempo o intentar vencer los que ya están en cada carrera.

Visuales y audio

Aunque el audio no se siente que haya cambiado realmente desde la versión original del juego, si podemos escuchar las canciones clásicas en el radio que estaban de moda entonces. Eso es genial para quienes hayan jugado el juego en esa época pero no tanto para las nuevas generaciones pues no hay artistas o canciones de actualidad.

Pero si algo hace que esto valga la pena es conducir a velocidades endemoniadas mientras escuchas a Avril Lavigne cantando Girlfriend o escuchar a LCD Soundsystem con US V Them mientras causas destrucción por donde quieras que pasas.

Obviamente no solo encontrarás a esos artistas, sino que, dentro de las 80 canciones que incluye del juego original, podemos encontrar a Guns N’ Roses, Alice in Chains, Depeche Mode, Twisted Sister y muchos otros más.

Este juego tiene una de las mejores bandas sonoras de todos los videojuegos y eso se agradece pues música tan buena reunida en un solo lugar ya no es tan común en los videojuegos.

Visualmente el juego en Nintendo Switch no se siente tan diferente al original pero su rendimiento es óptimo, incluso al jugarlo en modo portátil. Durante todas las horas que le dedique a este juego no logré encontrar ninguna caída de frames, al menos ninguna notable y eso es lo mejor del mundo, porque solo te tienes que preocupar por manejar y salir victorioso.

Otras cosas a tomar en cuenta

Este juego ya incluye todos los desafíos del juego original y todos los DLC que salieron en su momento. Es gracias a ello que podrás tener acceso a 4 vehículos que hacen referencias a películas muy famosas.

No solo puedes conducir un auto muy parecido al Ecto-1 de Ghostbusters, también uno que es básicamente es Kit el auto increíble, un auto muy similar al General Lee de los Dukes of Hazzard que puede saltar y hasta un auto parecido al DeLorean de Back to the Future, el cual, si te lo estás preguntando, si puede volar aunque no a una gran altura.

Algo que debes tener muy en cuenta que es el juego no te permite tomar capturas de video o de imagen por alguna razón. Así que no esperes poder compartir tus grandes momentos con tus amigos pues esa opción está restringida, lo que sencillamente le quita algunos puntos.

Conclusión

No importa si lo jugaste cuando se estrenó originalmente o si eres nuevo en la franquicia, Burnout Paradise Remastered es una joya como pocas dentro de la consola de Nintendo. Los controles son sencillos, la acción es frenética y la ciudad está llena de secretos por descubrir.

Incluso si no eres un fanático de carreras, este juego merece estar en tu colección.