Revisamos a Batman en 8 bits en este nuevo especial de Mundo Bizarro

Revisamos tres títulos de Batman para la NES en un nuevo episodio de Mundo Bizarro, el que cuenta con la colaboración de Raúl Estrada.

Todos somos fans de Batman por acá y por todos los motivos correctos: ¿recuerdas los videojuegos del Hombre Murciélago? En el nuevo episodio de Mundo Bizarro, repasamos tres títulos de nuestro personaje favorito.

¿Recuerdas a Batman: The Video Game, Return of the Joker y Batman Returns? De estos juegos hablaremos junto a Raúl Estrada del canal Metaboss.

Mientras que los dos primeros juegos fueron desarrollados por Sunsoft, el tercero fue una obra de Konami, marcando un precedente bastante exitoso para esta franquicia en el mundo de los videojuegos.

¿Cuál era tu título favorito? Hablamos de esto en un nuevo episodio de Mundo Bizarro.

