Bansky se mostró en un vagón vestido con un traje anti coronavirus

El popular artista Bansky pintó sus tradicionales ratas en un vagón en el Metro de Londres y lo subió a Instagram. Luego la compañía de Transporte para Londres lo borró.

Bansky, con un traje anti coronavirus, fue visto en un vagón del Metro de Londres. En un video que subió en su cuenta oficial de Instagram, mostró cómo pintó a sus icónicas ratas.

Posteriormente el graffiti fue borrado por compañía Transporte para Londres, debido a su política anti pintadas, según el Daily Star.

Aunque se encontraban algunos pasajeros en el vagón, Bansky entró con su traje y comenzó a pintar.

Tras hacerlo, les confirmó a las personas que era él el popular artista urbano colocando su nombre en su obra.

Bansky, con Tubthumping y un mensaje anti coronavirus

El video que subió en su cuenta de Instagram finalizó con Tubthumping, de la banda inglesa Chumbawamba. Bansky diciendo “I get lockdown… but I get up again”, jugando con la letra de la canción.

Con el traje borró el rumor de que era una mujer.

También dejó un mensaje en el video en su cuenta de casi 10 millones de seguidores: “Si no tienes máscara, no estás en nada”. Hasta ahora, la publicación ha sido vista más de un millón de veces.

El artista urbano, famoso por sus graffitis, se mantiene en el anonimato difundiendo su obra por Europa y otras partes del mundo.