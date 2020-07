'Back To The Future: The Ultimate Trilogy' ya tiene fecha de lanzamiento y viene con una sorpresa impresionante

Universal Pictures Home Entertainment pone a la venta las tres películas remasterizadas a 4K y la compra tiene material adicionales y regalos incluidos.

Muchas películas a lo largo de la historia del cine han tocado el tema de los viajes en el tiempo. Pero no es arriesgado decir que ninguna lo ha hecho como Back To The Future. Son tres entregas en las que las aventuras del Dr. Emmett Brown y Marty McFly siguen emocionando a sus fanáticos 30 años después del estreno de la última película. Entonces Universal Pictures Home Entertainment anunció la fecha del lanzamiento de 'Back To The Future: The Ultimate Trilogy'. Se trata de un paquete de las tres producciones remasterizadas en 4K que saldrán el próximo 20 de octubre.

Obviamente la fecha de su lanzamiento es intencional. Es justo un día antes de lo que los fanáticos denominaron como el "Día de Volver al Futuro". Relacionado con el viaje que realizan los aventureros al 21 de octubre del 2015, en la segunda película de esta trilogía. Ver a Marty y al 'Doc' en 4K será una experiencia impresionante en el festejo de los 35 años de la franquicia. Sin embargo eso parece poco y para quienes adquieran el paquete a través de Amazon, vendrá con dos regalos que dejará a más de uno con la boca abierta.

El añadido de Amazon en el paquete de Back To The Future

Son dos los añadidos por los que vale la pena adquirir este paquete, obviamente si eres fanático de la saga. Uno de ellos es un cuarto disco con material inédito de la película. Incluirá videos detrás de cámara, recorridos por los recuerdos y accesorios de la película, organizados por uno de los guionistas. Además de un episodio especial de la serie de YouTube, según lo reseña la revista Forbes.

Sumado a esto estarán las audiciones de quienes en la actualidad son artistas reconocidos. Solo que en la época no habían alcanzado la fama de hoy y trataron de ser parte de una de las películas de culto, en la historia del cine. Ben Stiller, Kyra Sedgwick, Jon Cryer, Billy Zane, Peter DeLuise y C. Thomas Howell, son algunos de ellos.

Mientras que, la cereza del pastel, la pone el regalo de una patineta flotante, que en realidad levita. El futuro llegó y lo vas a poder disfrutar en este paquete sin igual que celebra los 35 años de la impresionante trilogía de Back To The Future.