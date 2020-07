Apple TV+ estrena avance de su nueva serie de fútbol: Ted Lasso

Una nueva serie de fútbol llamada Ted Lasso llegará a nosotros de parte de Apple TV+ como exclusiva y realmente se ve muy entretenida.

Gracias a Apple TV+ los amantes del fútbol inglés tendrán una nueva serie que seguramente a muchos les divertirá mucho. Y es que parece que esta serie será una de las exclusivas de la plataforma que tendrá más seguidores, pues el personaje principal ya se pudo ver en otra producción previamente.

Ted Lasso: un coach americano en Londres

La serie exclusiva de Apple se basa en un personaje llamado Ted Lasso, un coach deportivo americano de Kansas que, sin experiencia, termina siendo el entrenador de un equipo de fútbol profesional inglés.

Esta serie es básicamente una secuela de los cortos humorísticos transmitidos en NBC Sports para su cobertura de la Premier League. Estos nos presentaron por primera vez al personaje siendo protagonizado por Jason Sudeikis, quien regresa en su papel para esta serie.

Si quieres ver el tráiler, te lo dejamos a continuación. Cabe destacar que se ve tan entretenida que, incluso si no eres fanático del fútbol, inglés podría terminar llamando tu atención.

Esta serie se estrenará en Apple TV+ el 14 de agosto y se espera que sea todo un éxito en la plataforma.

Este personaje es conocido por su manera de ver el “football” de manera americana, pues en Estados Unidos, el Football es un deporte muy distinto. Es así que los cortos originales presentaban a un coach que no sabía que se puede quedar empatados, que no existen los playoffs, que el partido se divide en dos tiempos y no en 4 y que no se hacen tacleos entre jugadores.

Realmente estamos esperando con ansias a que esta serie llegue a nosotros, pues parece que será muy buena para pasar el rato con muchas risas.

Apple TV+ cuenta ya con varias producciones exclusivas y para todos los demás anuncios a futuro sobre series o películas que se estrenen para la plataforma, nosotros seguiremos informando.