Apple te debe $25 dólares y así puedes cobrarlos si la batería de tu iPhone falló

El Batterygate llegó a su punto climático con el lanzamiento de este sitio donde puedes registrarte para exigirle a Apple que te indemnice por su batería defectuosa para el iPhone 6 y 7.

¿Recuerdan el Batterygate del iPhone 6 y el iPhone 7? Si vivían fuera de Estados Unidos es probable que se hayan perdido la mayor parte de este escándalo con Apple.

Hace un par de año fuimos testigos sobre cómo la compañía fue castigada por sus prácticas de obsolescencia programada, y ahora ha llegado el momento de cobrarles.

Apple podría pagar hasta $500 millones de dólares a causa del "Batterygate" Gracias a que Apple ha lanzado actualizaciones que hacen más lentos a los equipos viejos, ahora se enfrentan al pago de una cifra enorme.

Al final los chicos de Cupertino han accedido a abrir la billetera y han dispuesto la suma total de USD $500 millones para que los afectados por el desempeño de su iPhone 6 o iPhone 7 puedan exigir una indemnización por su compra.

Pero tal vez con lo que no contaban es que el equipo legal detrás de la demanda masiva contra Apple habilitara el sitio smartphoneperformancesettlement.com.

En donde cualquiera que haya sido afectado por su compra del Smartphone podría reclamar una compensación que equivaldría a cerca de USD $25.

Las reglas para integrarse a la kilométrica lista de indemnizados son simples pero restrictivas. Ya que sólo tienes que ser propietario estadounidense de un iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y/o iPhone SE que ejecutó iOS 10.2.1, iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017.

Sólo con eso calificarías para obtener una tajada de esa bolsa masiva de USD $500 millones. Obviamente si resides fuera de Estados Unidos será imposible gozar de ese beneficio.