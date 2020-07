Apollo 11: esto dice la teoría que sugiere que el alunizaje fue dirigido por Stanley Kubrick

Hoy veremos una vieja teoría sobre la misión Apollo 11 y la participación que supuestamente tuvo el famoso director de cine Stanley Kubrick.

La misión de Apollo 11 ha dado mucho de qué hablar desde que esta se llevó a cabo exitosamente en el año de 1969. Y es que esta misión fue televisada para que todas las familias estuvieran al tanto del avance de los astronautas en su camino a nuestro satélite natural.

Pero cuando algunas personas vieron ciertos detalles en las grabaciones de la misión en la luna, comenzaron a dudar de la veracidad de esta y es así que comenzaron a surgir teorías, justo como la que veremos ahora, en donde se dice que Stanley Kubrick estuvo involucrado en la farsa.

Un director detallista

La idea de que el alunizaje fue falso comienza desde que tenemos en mente que este ocurrió justo en medio de la carrera espacial que Estados Unidos estaba teniendo contra la Unión Soviética durante la guerra fría.

Ambas naciones estaban ansiosas por ser los primeros que pudieran poner a un hombre en la luna y curiosamente, Estados Unidos parecía iba ir perdiendo la carrera gracias a que la URSS tenía más tiempo desarrollando la tecnología necesaria para llegar a nuestro satélite natural; al menos es eso lo que nos dice la teoría.

Es por lo anterior y en vista de la desesperación de Estados Unidos por no perder frente a los soviéticos que decidieron crear un plan de respaldo en caso de que no lograran terminar a tiempo o en caso de que el lanzamiento no saliera bien.

De acuerdo a la teoría, el gobierno de los Estados Unidos llamó a Stanley Kubrick para que fuera él quien dirigiera un video del alunizaje para tenerlo como respaldo. Se dice que él fue elegido gracias a su ojo para los detalles y sus estrictos estándares de calidad. Sin embargo, no todo sería miel sobre hojuelas, pues además de pagarle una buena suma de dinero, se cree que el gobierno amenazó a Kubrick y a su familia con hacerles mucho daño si es que revelaban algo sobre la producción que había sido llevada a cabo ese año.

Sinceramente suena a algo que el gobierno de ese país podría hacer, pero siendo que no hay muchas evidencias, esto no se puede ver como un hecho y siempre se quedará como una teoría más.